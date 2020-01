Cum justifică Garnizoana Ploiești sudarea porților dintre Cimitirul Eroilor și Bolovani. De vină sunt ”civilii”

Mai mulți cititori au reclamat faptul că luna trecută au fost sudate porțile de acces dinspre cimitirul EROILOR către incinta civilă a cimitirului Bolovani din Ploiești (detalii AICI). Decizia Garnizoanei Ploiești i-a nemulțumit pe cei care trebuie să facă un ocol important pentru a avea acces la mormintele ”civililor”.

Unul dintre aceștia a solicitat explicații conducerii Garnizoanei Ploiești și ne-a transmis spre publicare răspunsul oficial, însoțit de următorul mesaj: ”Conform răspunsului primit de la Garnizoana Ploiesti, in legătura cu blocarea accesului civililor din Cimitirul Bolovani spre Cimitirul Eroilor am descoperit ca exista acțiunea de migrarea deșeurilor de la civili spre eroi. De asemenea civilii sunt vinovați de tot răul ce se întâmpla la Eroi. In continuare consider ca aceasta acțiune a Garnizoanei este inacceptabila. Puteau găsi alta soluție, eventual un post de paza permanent sau cel puțin pe timp de zi, ca doar nu vin oamenii noapte la comemorare”.

Explicația conducerii Garnizoanei Ploiești pentru restricționarea accesului către Cimitirul Bolovani:

Ca urmare a emailului dumneavoastră primit în data de 21.12.2019, cu privire la anumite nemulţumiri legate de organizarea Cimitirul Militar al Eroilor din Ploieşti, vă comunicăm următoarele:

Pentru remedierea neajunsurilor privind întreţinerea, la intervale de timp, sunt organizate activităţi de igienizare la care participă militari din Garnizoana Ploieşti. Contractul de ridicare al deşeurilor menajere presupune ridicarea acestora o dată pe lună, cu două autovehicule. Menţionăm de asemenea faptul că Cimitirul Militar Bolovani este monument istoric și se supune Legii nr. 379/2003, privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război(art. 38 – protejarea mormintelor si operelor comemorative de război).

Deoarece locul este unul cu impact social deosebit în care se organizează activităţi comemorative în cinstea eroilor, atât de autorităţile locale cât şi de organizaţii străine, precizăm faptul că au fost înfiinţate funcţii destinate administrării şi pazei obiectivului, acestea fiind înfiinţate în toamna anului 2019, urmând a găsi soluţii de încadrare ale acestora în cel mai scurt timp.

Nu de puţine ori au fost înaintate petiţii de către persoane fizice, adresate ministrului apărării naţionale, în care se reclamă aspecte negative referitoare la întreţinerea cimitirului. Conducerea Garnizoanei Ploieşti îşi asumă responsabilitatea Cimitirului Militar privind îngrijirea şi igienizarea acestuia, însă nu îşi asumă şi indolenţa şi probabil reaua voinţă a unor persoane care nu respectă locul de odihnă al eroilor ţării.

În acest moment sunt luate măsuri administrative pentru limitarea tranzitului prin Cimitirul Militar Ploieşti, cu scopul de conştientizare asupra obiectivului pricipal al locului, acela de comemorare al eroilor.

Suntem conştienţi de nemulţumirile personelor bine intenţionate, ce se află în situaţia dumneavoastră însă limitarea tranzitului prin cimitir a fost făcută în ideea în care altă soluţie pentru înlăturarea anumitelor acte de vandalism executate în incintă, precum şi migrarea deşeurilor din cimitirul Bolovani în Cimitirul Eroilor, nu există. Vă asigurăm că metoda este una temporară, până în momentul în care găsim posibilitatea executării unui serviciu legal la Cimitirul Eroilor.

Vizavi de cele relatate în ultimul email transmis, menţionăm faptul că nu se solicită nici un fel de taxe în afara celor de concesiune, iar în cadrul Cimitirului Militar sunt înmormântate atât cadrele militare cât şi soţiile acestora.

Pentru alte probleme ce ating subiectul celor menţionate mai sus, vă puteţi adresa comandatului Garnizoanei Ploieşti, în zilele de miercuri, în intervalul orar 14.00- 15.00.

COMANDANTUL GARNIZOANEI PLOIEŞTI, Colonel ing. Sorin MIMILIGĂ