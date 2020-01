Ministrul Culturii trimite Corpul de Control, după dezastrul de Revelion din Biblioteca Națională

După ce deputatul USR Iulian Bulai a postat pe facebook imaginile de la dezastrul din Biblioteca Națională, după petrecerea de Revelion, Ministerul Culturii a reacționat, anunțând că va cerceta situația prin intermediul Corpului de Control.

Postarea deputatului Bulai:

„O locație autentică“ pentru petrecerea Revelionului. Plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion.



Nu mi-am imaginat niciodată că Biblioteca Națională a României, care-și împarte sediul cu Ministerul Culturii, e o „locație autentică“ pentru „un revelion de poveste“, cu Delia et co.



Promovat pe Facebook ca fiind organizat nu se știe de cine – poate de Biblioteca Națională însăși, deși ultima dată când am verificat, nu ăsta era obiectul ei de activitate.



În obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc!, că BNR se ocupă de chermeze. Nici că face viței la proțap pe scările Ministerului, de Ziua Națională, pe muzică de nuntă. Nici că noaptea, când nu e revelion, Biblioteca are program de discotecă în Sala Atrium, cu sute de oameni înghesuiți, care beau pe rupte.



Mă-ntreb: dlui ministru Gheorghiu nu-i miroase a mâncare în Minister? N-a văzut niciodată gunoaiele și urmele de vomă rămase pe aleile din jurul clădirii? Nu se-ntreabă ce se-ntâmplă dacă se-ntâmplă ceva? Hidranți, pompieri, cărțile din depozite.

În general, ce trebuia să-nvățăm după Colectiv.



Pentru directoarea Carmen Mihaiu n-am întrebări. Doar uitați-vă cum arăta Sala Atrium a Bibliotecii Naționale pe 1 ianuarie 2020. Și cam cum arată „atmosfera“ de club de noapte, în restul anului, în acest „templu al culturii, patrimoniului și educației“.



Aștept însă scuze – cetățenilor care finanțează Biblioteca Națională – pentru toată această nesimțire.”

Corpul de Control al Ministerului Culturii va verifica luni dimineaţă dacă au fost respectate „toate procedurile legale” pentru organizarea petrecerii de Revelion la Biblioteca Naţională a României, a anunțat instituția condusă de Bogdan Gheorghiu într-un punct de vedere transmis sâmbătă agenției Agerpres.