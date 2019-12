Daniel Ioniță și Mihai Cojocaru au demisionat din ALDE și CL Câmpina. Cei doi au migrat către cel mai nou partid din Prahova

Doi consilieri locali de la Câmpina au demisionat, în această săptămână, din ALDE, dar și din Consiliu Local. Daniel Ioniță și Mihai Cojocaru susțin că au optat să plece din partidul înființat de Tăriceanu pentru că nu se mai regăsesc în direcția adoptată de această formațiune politică. Nu vor rămâne în afara spectrului politic, ci vor activa în cel mai nou partid din județ: Prahova în acțiune.

Daniel Ioniță susține că nu mai este de acord să facă tot felul de compromisuri doar de dragul de a rămâne în ALDE, partid care a fost în alianță cu PSD, iar acum face „echipă bună“ cu PNL.

De asemenea, Ioniță a reclamat și o serie de probleme întâmpinate cu delegații din partea ALDE în secțiile de votare, la alegerile parlamentare, situație pe care a catalogat-o ca fiind „o ambiție doar pentru că sunt finu’ Grațielei Gavrilescu. Iar dacă dumneaei nu mai este în ALDE trebuie să fim taxați și noi“.

Decizia de a părăsi partidul a fost una „în bloc“, fiind vorba despre aproape 30 de persoane care au plecat din ALDE Prahova. „Și cum ALDE nu mai are nici un reprezentat care poate să vină în locul meu și al domnului Cojocaru în CL Câmpina, deciziile vor fi luate de acum înainte de 17 consilieri, și nu de 19, câți erau până acum. Am hotărât să ne dăm demisia și din CL pentru că oricum ne-ar fi dat partidul afară și n-avea rost să mai tărăgănăm lucrurile cu încă o lună“, ne-a mai spus Ioniță despre situația fără precedent din administrația locală prahoveană.

Acesta susținea că nu a avut niciun momentul gândul să renunțe la administrație unde activează de mai bine de șapte ani și, deși, inițial se orientase către o candidatură independentă, a găsit o altă pârghie. Împreună cu aproape 60 de persoane s-a înscris în cea mai nouă formațiune din județ „Prahova în acțiune“, susținând că sunt multe proiecte pe care acest partid le derulează și cu care rezonează.

