Cum au încercat doi escroci să păcălească o șoferiță la Ploiești. ”Ce faci, omori oamenii pe stradă, nu te uiți în oglindă?"

Sorin B. a postat pe Facebook un incident petrecut duminică seară în parcarea de la 7 etaje din Ploiești la care a fost martor. Doi escroci au încercat să păcălească o șoferiță, simulând un accident rutier. După ce martorul a intervenit, amenințând escrocii cu Poliția, aceștia s-au făcut nevăzuți!

UPDATE Suspecții aveau aproximativ 20 de ani, unul dintre ei poartă barbă și hanorac cu glugă.

Postarea ploieșteanului pe Facebook: ATENȚIE șoferi!

Ajung în seara asta acasă, în parcarea blocului 7 etaje Ploiești!

Văd un tip dubios printre mașini! Părea să caute ceva!

Iau bagajele, urc în casă, am vedere spre parcare! Când mă uit...s-au făcut doi, al doilea cu glugă pe cap! Hmm...

Hai să vedem ce idei au!



La un moment dat, o doamnă se urcă într-o mașină, pornește, iar în momentul în care cuplează în manșalier și se aprinde becul de mers înapoi, unul din dubioși lovește cu pumnul în portbagaj și se trântește pe jos, țipând că a fost lovit de mașina doamnei!



Doamna, panicată, coboară din mașină, apare și al doilea dubios, dar din mașină coboară și soțul (probabil) doamnei!

Dubioșii, cu gura mare - "ce faci bre, omori oamenii pe stradă, nu te uiți în oglindă?"

Am văzut scena așa că am ieșit pe geam și le-am strigat că am văzut toată faza și sun la poliție! La auzul cuvintelor mele, dubiosul se ridică și împreună cu celălalt părăsesc parcarea!



Doamna, rămâne speriată lângă mașină, cu mâna la inimă, spunând că îi este frică să nu o amendeze Poliția!

După ce e liniștită și de soț, după minute bune, se urcă împreună în mașină și pleacă! Grijă mare prin parcări!”