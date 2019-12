Escrocherii „de sezon“. Unii șarlatani strâng bani pentru propriul buzunar, folosindu-se de cazuri dramatice

Este lucru bine cunoscut că de Sărbători devenim mai empatici cu suferința celor din jurul nostru și suntem și mai deschiși la a oferi. Doar că nu întotdeauna cei care ne solicită ajutorul, sub paravanul unor asociații sau fundații, invocând cazuri dramatice ale unor copii sau tineri sunt de bună credință. Sunt dese cazuri în care ne trezim cu ei la ușă sau ne abordează pe stradă, încercând să ne înmoaie sufletele și să băgăm mâinile în buzunar.

Un caz care i s-a părut suspect unei câmpinence ne-a fost relatat și nouă.

„De Sărbători, apar nu numai oameni de bine (care devin «mai buni»), ci și PROFITORII! Se umblă din casă în casă cu strângere de fonduri pentru cazuri sociale... Oamenii devin empatici și dau bani escrocilor cu «legitimație» pe Fundații de binefacere.

N-am avut reacția cuvenita să îi fotografiez buletinul, dar mi-am permis să o legitimez pe persoana care mi-a bătut la ușă. Cu Carte de Identitate de Dâmbovița, mi-a spus că umblă să adune bani pentru două gemene din Talea. Recunosc că degeaba am legitimat-o și am avut suspiciuni că, până la urmă, tot i-am dat ceva bani. Unde or ajunge, Dumnezeu știe…”, ne-a mărturisit Lia Codrescu.

De obicei ne apar în față cu o legitimație, un dosar cu un istoric medical și fotografii ale persoanelor pentru care solicită fonduri, arâtându-ne niște imagini dramatice. Cel mai adesea, în aceste prezentări ne sunt expuși copii bolnavi, dar și tineri, știindu-se că impactul emoțional este mult mai puternic pentru aceste categorii de vârstă. Cu un debit verbal bine pus la punct, cu o voce care încearcă să impresioneze, cu o poveste pe care o știu și dacă-s treziți din somn, unii dintre acești oameni „de bine“ sunt de fapt o imagine reală a ceea ce-am putut urmări în filmul Filantropica. Iar celebra replica „mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană“ este cât se poate de reală.

Prin sondaj, unii dintre ei au fost legitimați de polițiști, însă chiar și în situațiile în care sunt legal constituiti, iar cazurile chiar există și au acordul atragerii de fonduri în acest sens, o bună parte din banii strânși se duc pe transport, mâncare, diurna agenților de teren, iar ce mai rămâne, dacă mai rămâne, ajunge și la persoana suferindă.

Foto cu caracter ilustrativ, sursa: https://www.bzi.ro/