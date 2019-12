A condus tramvaiul prin Ploiești în timp ce se uita în telefon la un film pe Facebook. VIDEO

O ploieșteancă ne-a trimis imagini în care o vătmăniță de pe traseul 102 conduce în timp ce pare să urmărească pe telefon un film live pe Facebook.

Sesizarea cititoarei:

”Asa se conduc tramvaiele in Ploiesti. Am mers de la Catedrala eroilor din Vest până la Complexul Mare Nord cu 102 si vătmănița se uita la o filmare live pe Facebook, în telefon. După ce am coborât în stație m-am dus să o filmez și nici nu m-a observat. A continuat să își vizioneze filmul ca într-o sâmbătă după-amiază petrecută cu nepoții acasă”.

