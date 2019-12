Razie a polițiștilor în parcările mall-urilor din Ploiești. Ce au găsit - FOTO

Joi seară, 10 polițiști, însoțiți de 2 câini de intervenție au periat parcarile mai multor centre comerciale din Ploiesti, cu scopul de a preveni spargerile de autoturisme.

Comunicatul IJP Prahova: Super ofertă de Moș Nicolae în autovehiculele din Ploiesti!

Polițiștii "s-au sesizat din oficiu" cu privire la faptul că în zona supermarketurilor din împrejurimile Ploiestiului este o ofertă cu totul specială: autoturismele parcate sunt mai ticsite ca oricând de o gama larga de bunuri, lăsate la vedere. Nu că în aceste parcări ar fi vreun risc deosebit ca proprietarii sa isi gaseasca masinile sparte, dar nici nu excludem această posibilitate, intrucat practica judiciară ne-ar contrazice flagrant. Însă cine dobândește acest obicei in parcările supermarketurilor, linistindu-se cu gândul că sunt supravegheate video sau de către agenți de pază, la fel va proceda si in alte locuri, mai puțin "păzite".

Tot ei sunt aceia care își vor găsi geamul portierei spart, cu toate că in geanta lăsată pe banchetă nu se află mai nimic. Tot despre ei vorbim cand ajungem la fata locului unde a fost sesizat furatul unui portofel sau un telefon din habitaclul auto, atunci cand "am lipsit doar un minut de la mașină si nu am mai încuiat portiera".

Astfel, în seara zilei de 5 decembrie, 10 polițiști, însoțiți de 2 câini de intervenție, au periat parcarile mai multor centre comerciale din Ploiesti, cu scopul de a transmite un mesaj pe cat de simplu, pe atât de eficient in a vă ajuta sa evitați o seară în care, în loc să oferiți cadouri celor dragi, sa o petreceți alături de noi, declarații despre cum ați devenit victima unui furt din autovehicul: nu vă (mai) lăsați la vedere, în autovehicul, bunuri ce pot deveni tentante pentru hoți!

Galerie FOTO