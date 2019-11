Eroul zilei: un pompier aflat în timpul liber a salvat o vilă din Breaza

Un pompier aflat în timpul liber a salvat o vilă din Breaza. El a văzut din mașina cu care se deplasa pe DN 1 un fum dens, a sunat la 112 și s-a implicat alături de localnici în protejarea proprietății de flăcări.

Comunicatul ISU Prahova: Salvator și în timpul liber!

Siguranța semenilor reprezintă o preocupare primordială și constantă a pompierilor militari, atât pe timpul misiunilor, cât și în timpul liber.



Pasiunea pentru nobila meserie de salvator, dar și spiritul civic de care dau dovada pompierii, ori de câte ori au ocazia l-au făcut pe plt. adj. Marin Vasile, din cadrul Punctului de lucru Comarnic, sa se afle in mijlocul unei situații de urgență, chiar dacă nu se afla la serviciu.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Colegul nostru, se deplasa pe DN1 iar in dreptul cartierului Frăsinet din localitatea Breaza a observat un fum dens care ieșea de lângă o proprietate.

Aflându-se în trafic, în zonă, fără a sta pe gânduri a inceput deplasarea catre locul cu pricina, totodata anuntand si evenimentul la 112.

In cel mai scurt timp, pompierul a reusit stingerea incendiului cu mijloace de prima intervenție, mobilizand si localnicii in aceasta activitate.

In urma acestei intervenții casa proprietarului a fost salvată in întregime, arzând doar o afumatoare care se afla in imediata apropiere a imobilului.

Pentru profesionalismul si modul exemplar in care a actionat, plt. adj. Marin Vasile a fost felicitat de catre conducerea ISU Prahova, fiind demn de mulțumiri in fata întregului personal al unității.