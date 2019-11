Cum își bate joc Telekom de clienți. ”Pentru câțiva metri de cablu ne obligau să prelungim contractul pe doi ani!”

Reprezentantul unei firme din Ploiești ne-a transmis o sesizare privind practica Telekom de a ține ”captivi” clienții prin prelungirea abuzivă a contractului. Compania nu a răspuns solicitării observatorulph.ro privind un punct de vedere.

Sesizarea cititorului:

”Bună ziua. Aș dori să afle și cititorii dvs. ce am pățit în calitate de client al companiei Telekom. Acum aproape două săptămâni am solicitat schimbarea locatiei de furnizare a serviciului de internet din vechea locatie intr-o cladire situata la 10 metri, in incinta aceluiasi proprietar de spatiu.

Am sunat la Telekom, fiind direcționați către Marius Nicoară, de la firma APS. I-am explicat că dorim mutarea echipamentelor într-o altă clădire, aflată la maximum 10 metri de actuala locație. După două zile, am revenit cu un telefon și mi-a spus că trimite documentele pe mail.

Ne-am trezit cu actul adițional de mutare a locației plus PRELUNGIREA CONTRACTULUI pe încă 2 ani.

I-am comunicat că nu dorim prelungirea și că discutăm la momentul expirării contractului. Am trimis documentele semnate a doua zi, fara acea clauza abuziva. A trecut aproape o săptămână, timp în care ne-am mutat.

În ziua mutării, am revenit cu un telefon la Nicoară. Mi-a spus că a trimis documentele la Telekom, sugerând că, dacă avem vreo relație acolo, să solicităm urgentarea mutării.

Am sunat la Telekom și ni s-a comunicat că nu avem nicio solicitare de mutare a echipamentelor.

Am revenit la Nicoară, care a trimis în vreo câteva ore un sms cu numărul de înregistrare al solicitării.

Am sunat iar la Telekom și au confirmat operațiunea, urmând ca în termenul legal (30 zile) să fim mutați cu echipamentele.

În ziua respectivă a sosit la redacție o echipă tehnică. A văzut situația și a făcut planul de mutare. Urmau să revină cu un telefon.

În aceeași zi, am primit un telefon de la Marius Nicoară, care mi-a spus că mutarea nu se poate face decât în condițiile prelungirii contractului. A invocat o investiție de 900 euro în fibră optică, care nu rentează în condițiile în care contractul nostru expira in cateva zile. Suma este exagerată având în vedere prețul pieței, dar asta este o altă discuție.

Dupa mai multe discutii, acelasi domn ne-a spus ca va rezolva solicitarea noastra si ca ne va pune pe lista de interventii prioritate. Au mai trecut inca cinci zile de la ultima discutie cu dl respectiv si acest lucru nu s-a intamplat, motiv pentru care am optat pentru serviciile unei firme concurente”.