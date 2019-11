S-a stins prahoveanul Florian Stoica, solistul trupei Conexiuni

Deși era cunoscut de generații întregi din toată țara, puțini știau că Florian Stoica este prahovean. O voce unică în rockul românesc, compozitor și interpret, Florian lasă în urmă piese de care se vor bucura multe alte generații.

Solistul trupei Conexiuni s-a stins în miercuri seara, în în jurul orei 22.45, acasă, la Urlați. Nimeni nu se aștepta, mai ales că în ziua anterioară discutam aprins cu Florian pe teme politice. Era extrem de interesat de ce urmează pentru România.

Inginer de profesie, pasionat de politică, de fenomenele sociale, Florian Stoica va rămâne pentru mulți acea voce din rockul românesc, care dincolo de toate ne amintea că suntem oameni. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, rămasă ani buni în topurile de profil, a fost ”Tu”.

În urmă cu 4 zile, Florian posta imagini de la ultima sa apariție în concert, imagini pe care le puteți vedea AICI.

Ireal de modest, de jovial și dispus oricând să spună o vorbă bună... a așa a fost Florian Stoica, despre care scriam AICI.

În această dimineața, familia lui Florian a postat umărtorul mesaj pe pagina de facebook a artistului:

”Acum am vrea ca "TU" sa "Mai ramai putin", insa cu durere in suflet trebuie sa va anuntam ca al nostru sot, tata, prieten, artist, Florian Stoica - solistul formației Conexiuni, a plecat aseara la 22:45 spre Ceruri pentru ca are un spectacol in fata Domnului, cel mai dureros pentru noi, dar probabil cel mai valoros pentru el. Slujba de inmormantate va avea loc Sambata la Biserica Sfintii Voievozi din Urlati.”

Mulțumim, Florian Stoica! Dumnezeu să te odihnească în pace!