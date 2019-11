Val de incendii în Prahova. Au ars mai multe bunuri și terenuri agricole

Pompierii prahoveni au fost chemați să intervină, ieri, pentru stingerea a patru incendii izbucnite în localitățile Boldești Scăeni,Valea Călugărească, Râfov și Boldești Grădiștea.

Comunicatul ISU Prahova

Ieri in jurul orei 16:51 a avut loc un incendiu la o casa particulara din localitatea Boldesti Scaieni. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 3 mp. Incendiul a izbucnit din cauza unui cos de fum neprotejat termic fata de materiale combustibile.

Tot ieri la ora 13:47 in localitatea Valea Călugărească a izbucnit un incendiu de vegetație uscata. Se manifesta pe o suprafata de aproximativ 5000 mp. Incendiul a izbucnit din cauza igienizării terenurilor fără respectarea normelor de apărare.

Ieri la ora 18.24 in comuna Rafov a izbucnit un incendiu care a cuprins mai multe resturi menajere și materiale de construcții de la o societate comercială. La locul evenimentului au fost mobilizate 3 autospeciale de lucru cu apa si spuma. In urma incendiului au fost afectate resturi menajere, 150 placi de osb, 30 de baxuri de polistiren și policarbonat pe o suprafata de aproximativ 50 mp. Incendiul a izbucnit din cauza igienizării terenului fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor.

Ieri, in jurul orei 12.11 in comuna Boldesti Grădiștea a izbucnit un incendiu la o anexa gospodareasca. La locul evenimentului au fost mobilizate 3 echipaje de stingere cu 15 pompieri. In urma incendiului au ars 15 tine plante furajere, 8 mp de anexa gospodareasca și 100 kg de cereale. Incendiul a izbucnit din cauza fumatului in locuri nepermise sau neprotejate corespunzător.