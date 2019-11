Copilul din Prahova luat de viitură a fost botezat de pompierul care i-a salvat viața

Momente emoționante pentru Ștefan Andrei, copilul de cinci ani din Filipeștii de Păddre salvat de la moarte de un pompier al ISU Prahova în luna august.

Copilul a fost salvat dintr-o viitură puternică de pompierul Lucian Crismaru, aflat în timpul liber, după ce apele umflate ale Proviței au luat căruța în care se afla cu tatăl și fratele său mai mic cu doi ani. Din păcate, mezinul familiei a pierit înecat.

Astăzi, pompierul salvator l-a botezat pe Andrei în biserica din satul Ditesti.

"Mi-am facut datoria pana la capat. Am intrebat daca e botezat, mi s-a spus ca nu, am vorbit cu sotia si a zis ca da. A fost frumos botezul. Am avut emotii ca in ziua in care l-am salvat, ca atunci cand l-am luat in brate. E ca si copilul meu", a declarat, corespondentului Mediafax, Lucian Crismaru.