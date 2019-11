TUPEU MAXIM: Un polițist local a refuzat să se legitimeze în fața polițiștilor de la Serviciul Rutier, apoi și-a sunat șeful

Scena s-a petrecut în sectorul 1 al Bucureștiului, acolo unde un polițist local chiar a crezut că este... polițist adevărat. Nu a făcut altceva decât să demonstreze că tot local este, respectiv un fost gardian public, dar cu salariul mai mare decât al unui polițist MAI și cu mult tupeu.

Polițist local către cel MAI: ”De să mă legitimezi tu, pe mine? Sunt în timpul serviciului și nu vreau! Uite, îmi sun șeful acum!”

”- Nu vă dau, mă, nimic! Nu auziți că nu vă dau? Pentru ce să vă dau? Pentru ce? De ce să mă legitimezi? Eu sunt polițist, sunt în timpul serviciului.

- Și noi ce suntem?”

Dialogul a continuat timp de 10 minute, avându-l în prim-plan pe polițistul local, al cărui tupeu este incredibil. Cazul a ajuns imediat în atenția șefilor celor două instituții, care cercetează faptele și vor dispune măsurile legale.

De menționat este faptul că un polițist MAI are dreptul să își legitimeze în spațiul public chiar și colegii de serviciu, dacă are suspiciuni privind anumite încălcări ale legii. Spre exemplu, așa au fost prinși polițiti conducând sub influența alcoolului.

Postul digi24 a intrat în posesia imaginilor pe care le puteți viziona AICI. Revenim cu detalii, după clarificarea situației.