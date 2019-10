Călătorii dintr-un troleibuz al TCE Ploiești, ”atacați” cu un spray lacrimogen. UPDATE

Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut, ieri, pe traseul 44 din Ploiești. Călătorii dintr-un troleibuz au inspirat substanțele degajate de un spray lacrimogen, după o glumă proastă făcută de doi puști.

UPDATE Autorii atacului cu spray lacrmogen din troleibuzul TCE Ploiești au fost prinși

Sesizarea cititorului:

”Eram în 44, pe la ora 12,30, troleibuzul fiind plin de oameni în vârstă și copii abia ieșiți de la ore. La primul rond, am observat cum toți călătorii au început să fugă spre șofer, tușind și ținând mâna la nas. Un baiat, maxim 18 ani ar fi folosit un spray paralizant sau cu piper. După câteva secunde am realizat că în aer era ceva toxic, nu puteam respira și mă usturau foarte tare ochii și nasul. Am rugat șoferul să deschidă ușile. Acesta a oprit foarte aproape de sediul Poliției Locale și a alertat agenți. Mă întreb ce se întâmpla dacă în mijlocul de transport ar fi fost o persoană alergică?”.