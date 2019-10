Un ploieștean a fost jefuit, aseară, în Bariera București. ”Băieții de cartier fac legea, poliția doarme!”

Siguranța cetățeanului este pusă în pericol de băieții de cartier din Ploiești, care fac legea în multe zone din oraș mai ales după lăsarea întunericului. În ipsa patrulelor de poliție sau jandarmi, aceștia acționează în voie...

Un tânăr a fost jefuit azi-noapte, în plină stradă, în Bariera București. Victima a povestit pentru observatorulph.ro prin ce momente dificile a trecut:

”Eram în stația 30 din zona Timken, pe la ora 24, când am scos telefonul să mă uit la ceas. Din spate a venit un individ care mi-a smuls telefonul din mână, însă am reacționat rapid și l-am prins, recuperându-mi bunul. Imediat au venit alți șase inși, cu vârste cuprinse între 16-22 de ani, care au început să mă înjure și să mă amenințe. Am încercat să scap de ei intrând în magazinul Profi și am sunat la 112 să reclam incidentul. Până au venit polițiștii, băieții de cartier au dispărut care m-au încolțit. Tot eu am fost cel legitimat și când le-am spus că mi-e frică să mă duc singur acasă ca să nu fiu atacat din nou, polițiștii mi-au transmis că mă urmăresc cu privirea până intru în bloc”, a povestit ploieșteanul încă marcat de incident.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Acesta susține că în Bariera București astfel de indivizi agresivi sunt tot mai prezenți în stradă, fiindu-i frică acum să mai meargă prin cartier după lăsarea nopții.

Pe această cale, observatorulph.ro solicită public polițiștilor și jandarmilor să fie prezenți în stradă, unde ploieștenii au nevoie de ei, pentru a nu le cădea victime golanilor oamenii nevinovați.