Cretinii angajați la stat și efectele prostiei - o angajată a unui teatru a cerut adresa de email a lui ”Molier” pentru probleme cu drepturile de autor

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Culturii, Ion Ardeal Ieremia, susţine că un consultant artistic al Teatrului German din Timişoara a cerut adresa de e-mail al lui ”Molier” pentru o corespondenţă pe tema drepturilor de autor.

Secretarul de stat Ieremia cere evaluarea urgentă a acestor angajați pe bani publici, până nu ne facem ”de mirul lumii”.

”Domnule primar Robu, cu fiecare zi care trece fără să organizaţi un concurs pentru un management profesionist la Teatrul German, ne facem de mirul lumii!!! Distinsa din imagine, pe numele ei de intelectual Elisa Covaci , consultant artistic (Dumnezeule Mare!!!) acolo, cerea adresa de mail a lui «Molier» pentru o corespondenţă pe tema dreptului de autor.....sau, ma rog, dati-i-o dumneavoastră, daca o aveti!” a scris Ieremia pe pagina sa de facebook.

Conform news.ro, consultantul artistic Elisa Covaci, la care face referire în postarea sa Ion Ardeal Ieremia, nu a dorit să comenteze această postare.

Cu scuzele cuvenite pentru cei care măcar au auzit despre existența numitului ”Molier”, să facem totuși precizările necesare. Jean-Baptiste Poquelin, cunoscut ca Molière, a fost scriitor și director de teatru francez, care a trăit între anii 1622 și 1673. Deși Molière este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori de satiră din istorie, credem că nici măcar el nu s-a gândit vreodată să scrie despre despre o situație ca cea provocată de o angajată a statului român. Chiar și pentru el era prea mult...

Suflete nobile, nu ne lasă inima să nu dăm o mână de ajutor la greu unui angajat al statului, drept care îi facem următoarele recomandări doamnei Elisa Covaci, presupunând că există viața de apoi, iar monsieur Moliere are acces la o rețea de date:

1. Dacă are email, atunci sigur are cont ori pe yahoo, ori pe gmail, caz în care încercați să-l contactați pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau .fr, că ăștia-s mai naționaliști și e posibil să-și fi făcut pe serverele lor.

2. Oricât ar fi de tentant, nu încercați să dați căutare pe moliereboss, nu de alta dar să nu scăpăm din vedere că era totuși un om de cultură.

3. Nu știm exact, pentru că nu a precizat dacă are de dat sau de luat pe drepturi de autor, dar bănuim că fiind creator de conținut are de luat. În această variantă, nu îi mai dați niciun mail. În 5 ani se prescrie datoria. Și așa nu are ce face cu banii acolo unde e.

4. Tot la capitolul bănuieli, în cazul în care îi trimiteți totuși mail și primiți mesajul că nu a fost livrat, insistați. Serverele lui Moliere au totuși aproape 400 de ani și e posibil să nu meargă ca unse.

5. Nu vă lăsați intimidată de ironiile opiniei publice. Ori intrăm în legalitate, ori nu intrăm! Caz în care, vă recomandăm să le dați un mail și numiților: Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Straus (tatăl, eventual și lu' ăla mic), Johannes Brahms și Ludwig van Beethoven. Știm că nu au fost contemporani, dar măcar unul dintre ei a asigurat coloana sonoră pentru vreuna din piesele domnului Moliere, cu sau fără acordul părților, așa că merită și ei niște drepturi de autor. Încercați tot pe yahoo sau gmail și tot fără extensia boss.

6. Pentru că nu avem liniște nici în ziua de azi, gândindu-ne că Romeo și Julieta ar fi putut avea o soartă mai bună, dacă faceți rost de adresa de email a numitului William Shakespeare, vă rugăm să ne-o transmiteți și nouă, pentru că am vrea să îi zicem vreo două. Poate se sucește și face un remake mai ușor digerabil și pentru consumatorii de telenovele.

7. Și dacă tot v-ați pus pe făcut sesizări, scrieți și pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în legătură cu problema de la ”Cina cea de taină”. Nici până azi n-a fost achitată.

PS: Dincolo de inerentele ironii la adresa unor angajați ai statului român, instalați în posturi pe bază de pile, cumetrii, amantlâcuri și șpăgi, gândiți-vă că ei sunt oamenii pe care îi plătiți lună de lună și care în multe cazuri vă decid viața de zi cu zi.