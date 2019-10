Exclusiv: Un locatar l-a raportat pe pedofilul din Călărași la Poliție încă din vara anului 2018! Reacția șocantă a polițiștilor: ”Ai probe?”

Observatorulph.ro vă prezintă, în exclusivitate, mărturia celui care a sunat de mai multe ori la Secția 9 de Poliție pentru a le atrage atenția asupra pedofilului din Călărași, acuzat oficial abia acum că întreținea raporturi intime cu minori, doi dintre ei fiind și sechestrați.

Alin Florea a locuit până recent într-un bloc de pe strada Cernăuți, din zona Diham, unde făcea curățenie principalul suspect în ceea ce se profilează a fi un nou caz Caracal. Este vorba de Lupșa Viorel, din localitatea Fundeni Frunzănești, județul Călărași, care a fost acuzat că a întreținut raporturi intime și sechestrat doi copii de 13, respectiv 16 ani de la un centru de plasament din Capitală. El a fost reținut deja pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate si de infractiuni la viata sexuala și arestat preventiv duminică dimineață (detalii AICI).

Alin Florea a declarat pentru observatorulph.ro că l-a raportat pe suspect de mai multe ori la Secția 9 de Poliție, fără ca agenții să ia vreo măsură.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Individul respectiv era om de serviciu la mai multe blocuri, inclusiv la cel de garsoniere în care locuiam acum aproape doi ani. Într-o seară am văzut cum un copil de vreo zece ani a intrat în ghena unde locuia acesta, unde a stat ceva timp. Mi s-a părut ciudat așa că am sunat la Secția 9 de Poliție. La fața locului a ajuns un echipaj și am asistat la o discuție incredibilă. Suspectul le-a spus agenților că acel băiat a fost trimis la el de bunică pentru a-i împrumuta un încărcător de telefon mobil, iar polițiștii l-au crezut. Atunci am intervenit și i-am întrebat de ce nu se duc să verifice despre ce copil este vorba și dacă bunica sa l-a trimis noaptea, la un bărbat, într-o ghenă? Mi-au spus că nu e treaba lor”, susține Alin Florea.

Acesta a povestit președintelui de bloc ce se întâmplă în ghenă, unde frecvent intrau băieți cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, iar acesta i-a spus individului să plece.

”Supărat că trebuie să plece, m-a amenințat că pune băieții din Diham să mă bată. Se referea la o gașcă de copii proveniți din familii dezorganizate, care își fac veacul prin cartier”, povestește Alin.

Acesta susține că în timp ce se afla la balcon și fuma o țigară, a asistat și la o scenă care i-a confirmat bănuielile. Bărbatul respectiv se săruta cu un puști. Când a strigat la ei, minorul a fugit!

”Am sunat încă odată la Secția 9 să le povestesc, dar mi-au spus să le aduc probe. Mulți vecini mi-au spus să-l las în pace, că îl acuz de pedofilie degeaba pe bietul om, dar eu știu ce am văzut!” spune Alin Florea, dispus să le povestească anchetatorilor scenele la care a asistat.

Alin Florea, bucureșteanul pe care nu l-au crezut polițiștii de la Secția 9: