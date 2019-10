Zeci de șoferi au trecut indiferenți pe lângă o bătrână căzută pe carosabil, care nu se mai putea ridica - VIDEO

Imaginile au fost filmate în urmă cu trei zile lângă Iaşi, la ora 19.18 minute, de un şofer care se apropia de oraş. Acesta a observat pe acostament, pe celălalt sens de mers, o femeie în vârstă căzută pe asfalt. Zeci de maşini treceau pe lângă ea şi nimeni nu a oprit să o ajute.

"Ieri seară mă întorceam de la casa părinților din localitatea Vulturi, județul Iași (câțiva km înainte de granița Sculeni). Mergând spre Iași, observ pe partea stângă, in zona grătarelor de pe C.A. Rosseti, o persoană căzută pe carosabil, punându-și astfel viata în pericol și obstructionând traficul rutier. Am decis să întorc, să văd ce s-a întâmplat și am găsit-o astfel pe bătrânica de 76 de ani, așa cum o puteți vedea în clip.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Nu era accidentată, nu consumase alcool sau alte substanțe ilicite ci pur și simplu căzuse și nu se mai putea ridica. M-am oferit să o duc acasă și ne-am suit astfel în mașină. Era dezorientată, speriată și mi-a dat de înțeles că nu are un psihic foarte sănătos. Am mers la mai multe adrese indicate de dumneaei în oraș (Alexandru cel Bun, Podu Ros, Mircea, Podul de piatră), deoarece nu își amintea, probabil din cauza traumei prin care a trecut, adresa exactă la care locuia.

A durat aproximativ 2 ore până când niște oameni, în Podul de Piatră, au recunoscut-o și au dus-o într-un final, acasă.

Oameni buni, haideți să fim mai atenți la oamenii din jurul nostru. A fi atent în trafic nu înseamnă sa urmărim doar marcaje și semne rutiere. Uitați-vă cât de aproape a fost de un deces provocat într-un accident rutier și cât de greu se deplasa.

Chiar dacă de cele mai multe ori se poate sa fie un om beat sau un animal mort ori rănit, consider că e omenesc și firesc să oprim și să verificăm persoana/animalul respectiv, eventual să îi îndepărtăm din calea masinilor. Sunt zeci de mașini care au trecut pe lângă ea numai în aceste aproape 2 minute din clip.

Înțeleg că avem atât de multe lucruri de făcut, ca suntem ocupați și stresați cu toate probleme cotidiene și că ne-am schimbat mentalitatea însă Dumnezeu nu s-a schimbat. E același. Mă bucur că am observat-o și că am aprins farurile pe fază lungă căci altfel am fi aprins azi o lumânare.", a scris Vlad pe pagina lui de Facebook.