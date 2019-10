Ploieștenii gazați puternic miercuri dimineața. Mirosul este insuportabil în majoritatea cartierelor

Se întâmplă zilnic, însă în această dimineața (23.10.2019) parcă este mult peste ceea ce a devenit deja o obișnuință pentru Ploiești. Mirosul de gaz este puternic și persistent.

Sesizările au curs încă de la primele ore ale dimineții, mirosul fiind prezent și în jurul orei 10.20, la momentul publicării acestei știri.

Oamenii au sesizat autoritățile de mediu, de la care așteptăm cât mai curând un răspuns legat de sursa poluării și măsurile luate.

Sesizarea unuia dintre cititorii observatorulph.ro: ”Ma numesc M. Stroe, domiciliat in Ploiesti, Str. Traian Savulescu,

Va sesizez tuturor pe aceasta cale, ca in data de 23.10.2019 ora 7:30 persista un miros ingrozitor si FOARTE PUTERNIC de gaz in zona Bariera Bucuresti, in curtea mea, pe strada pe care locuiesc, pe Bulevardul Petrolului. (a trebuit sa fac traseul pentru a-mi duce copilul la scoala).

Mirosul de gaz a patruns si prin fularul pe care il purtam pe post de masca, pentru a putea respira cat de cat, fiind nevoit sa ies din casa pentru a merge la serviciu si a duce copilul la scoala.

In urma contactului cu aerul poluat, am suferit leziuni la nivelul mucoaselor nazale si a cailor respiratorii inferioare (senzatie de usturime), atat eu, cat si copilul meu. Acest lucru, il voi dovedi printr-un certificat medico-legal.

Din acest considerent, am rugamintea sa imi transmiteti cine se face vinovat de acest fenomen, si ce sanctiuni si masuri ati luat dvs, toate autoritatile desemnate sa ne protejeze dreptul la viata intr-un mediu normal, fara a fi gazati la propriu si trimisi pe paturile de spital sau mai rau, la moarte.

In situatia in care nu veti gasi responsabilul pentru a-l actiona in instanta, voi actiona in instanta statul si autoritatile desemnate sa ma protejeze pe mine si mediul in care traiesc si in acelasi timp voi merge mai departe cu plangeri catre orice entitate MONDIALA de Aparare a Drepturilor Omului pentru ca fenomenul de gazare in Ploiesti a devenit constant, fara reactii din partea dvs si fara masuri vizibile care sa stopeze asemenea fenomene, fenomene care sunt catalogate clar ca genocid in masa, nefiind nici o diferenta in utilizarea armelor chimice de distrugere in masa si gazarea suferita aproape zilnic in acest oras, efectele ambelor fiind aceleasi, doar viteza simptomelor fiind mai latenta in cazul fenomenului din Ploiesti.

In speranta ca veti reactiona, va multumesc si astept raspunsurile dvs cu deosebita consideratie.”