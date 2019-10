Cum te poate sancționa polițistul pentru că butonezi telefonul la volan. ”Pot fi și abuzuri!”

Ca și în cazul nepurtării centurii de siguranță, șoferii pot fi amendați pentru butonarea telefonului mobil la volan doar când sunt prinși în flagrantde polițiști.

De la intrarea în vigoare a noului Cod Rutier, 300 de șoferi au fost amendați pentru că s-au atins de telefon în timp ce conduceau, sancțiunea fiind cuprinsă între 800 şi 1.160 de lei.

Potrivit lui Nicolae Istrat, fost poliţist rutier, poliţistul aplică amenda pentru o contravenţie constatată cu propriile simţuri. În acest caz, poliţistul trebuie să îl vadă pe şofer că foloseşte telefonul şi să aplice sancţiunea doar dacă este convins că şoferul a comis fapta.

„Acolo unde are dubii, nu ia măsuri. Aceeaşi problemă a fost până acum şi cu centura sau telefonul mobil. Când poliţistul are dubii, nu aplică măsura. Poliţistul poate să facă ce vrea. Nu are de unde să ştie şi nici nu poate să vadă. Doar pe bănuială nu poate să aplice măsuri. Bănuieşte că am manevrat telefonul. Bănuiala nu e certitudine”, a declarat Istrat pentru adevarul.ro