Incident la o benzinărie din Ploiești. O mămică suține că angajata a aruncat cu pixul în ochiul copilului. Reacția conducerii

O ploieșteancă susține că fiul său a fost rănit în urma unui incident petrecut joi seară în incinta unei benzinării din cartierul Malu Roșu. Reprezentanții stației de carburanți neagă acuzațiile, însă recunosc că angajata respectivă și-a dat demisia.

Sesizarea cititoarei Alina P.:

”Aseară, în benzinăria din Malu Roșu am intrat cu fiul meu să-i cumpăr ceva dulce. Când am ajuns la casa de marcat, am observat că angajata stătea cu coatele pe masă, fără să ne acorde vreo atenție. Atunci am lăsat produsele pe masă și i-am spus copilului că o să facem cumpărăturile din altă parte. Doamna respectivă, nervoasă, a aruncat pixul fix în ochiul copilului meu! M-am speriat și i-am cerut socoteală pentru acest gest, iar dânsa mi-a răspuns că nu mai poate ea de grija copilului meu!”.

Clienta a revenit la benzinărie vineri dimineață și a aflat că angajata respectivă nu mai lucrează la ei. Aceasta este hotărâtă să scoată un certificat medico-legal și să facă plângere la Poliție.

Contactat de observatorulph.ro, șeful benzinăriei susține că a vizionat imaginile suprinse de camerele de supraveghere și că acuzațiile clientei nu se susțin.

”Am aflat și eu de incident și am vizionat imaginile suprinse de camerele video. Într-adevăr, angajata respectivă a aruncat cu pixul, însă obiectul nu l-a atins pe copil. Se vede cum trece la o distanță de 10 cm de acesta. Am sunat-o în această dimineață pe angajată și mi-a spus că ea oricum își dă demisia. Clienta poate spune orice, dar eu am dovada că acel copil nu a fost atins de pix”, susține reprezentantul benzinăriei.