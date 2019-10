O prahoveancă adoptată în Ungaria înainte de 1989 își caută acum părinții biologici

După ce observatorulph.ro a publicat articolul ”O tânără din Ploiești, adoptată în Spania când avea doi ani, își caută tatăl biologic”, în urma căruia s-a reunit această familie, astăzi publicăm cazul unei prahovence adoptată în Ungaria, care își caută părinții biologici și fratele din Băicoi.

Mesajul postat pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României:

Sunt în căutarea familiei mele biologice! Numele meu a fost MAJORU CAMELIA MARIANA. Numele mamei biologice este TUDOR ANA și al tatălui MAJORU VALERIU. Știu că mai am un frate cu câțiva anișori mai mare decât mine. Eu m-am născut în orașul BĂICOI, județul Prahova, la data de 14 august 1976.

Părinții mei adoptivi m-au adoptat din Leagănul de copii din strada Covasna nr. 8 A, București, sectorul 5, pe când aveam 3 ani și 8 luni. Pînă la vîrsta de 14 ani am locuit în București sectorul 4, după care părinții mei adoptivi s-au despărțit și eu, împreună cu mama adoptivă, m-am mutat în Ungaria. Am avut o copilărie foarte frumoasă și nu am dus lipsă de nimic, dar totuși simțeam ceva trist. Aveam și amintiri în care eram undeva cu mulți copii și vroiam să fugim de acolo.

O întrebam pe mama adoptivă: ‘’Mami unde mă aflam eu cînd eram mică? Și erau mulți copii și când veneai eu plângem și îți spuneam pe nume - mama Irina ia-ma cu tine !" ?? ‘’ , iar ea îmi răspundea mereu că eram în spital pentru că eram bolnavă. Pînă la vîrsta de 17 ani nu am știut că am fost adoptată. Pînă cînd, într-o zi, a venit poșta cu actele de divorț scrise în română și în ungurește, pentru că ne trebuiau pentru cetățenia maghiară. Eu din curiozitate am citit actele în română și acolo am văzut " înfiata Gheorghe Camelia Mariana etc.’’.

Când am aflat acest lucru îmi venea să leșin și am avut sufletul zdruncinat. M-am simțit copilul nimănui . Mama adoptivă îmi spunea că avocatul a scris greșit, dar eu o întrebam : ‘’ Mami, în 60 de hîrtii ??’’ . Ea plîngea și nu îmi spunea altceva. Eu n-am mai forțat-o cu intrebăriile mele pentru că dacă suferă ea, sufăr și eu !!! Mama adoptivă acum are o vîrstă și a început să-mi spună adevărul despre mine .

Ași dori foarte mult să știu cine m-a adus pe lume și să-mi cunosc și fratele. Vă rog frumos să mă ajutați să-mi găsesc părinții, dar mai ales mama biologică și fratele. De mulți ani sufăr și simt că ceva foarte important lipsește din viața mea ! Vă mulțumesc din suflet!