Control al Poliției la un adăpost de câini fără stăpân din Prahova. VIDEO

Un ONG pentru protecția animalelor a postat pe Facebook o filmare de la un adăpost de câini din Câmpina unde s-ar face frecvent eutanasieri. Poliția a demarat o anchetă.

Vinerea trecută, reprezentanții organizației ”Arca lui Norocel” au transmis în direct imagini de la un adăpost pentru maidanezi din Câmpina unde, susțin aceștia, câinii nu sunt îngrijiți și sunt eutanasiați.

La solicitarea observatorulph.ro privind un punct de vedere, reprezentanții IJP Prahova au transmis următorul comunicat:

La data de 3.10.2019, Politia Municipiului Câmpina a fost sesizata de catre reprezentantul unei asociatii, despre faptul ca la un adăpost de câini comunitari de pe raza municipiului ar fi fost tranchilizati doi caini ce urmau a fi eutanasiati.

In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, unde in prezenta reprezentantului asociatiei cat si a administratorului adapostului, insotit de un medic veterinar, au identificat un numar de 75 de animale canine, crotaliate, care erau tinute in tarcuri special amenajate si dotate cu recipiente pentru hrana, nefiind identificate animale eutanasiate recent.

De asemenea, in interiorul adapostului, intr-o lada frigorifica, special amenajata, au fost identificate cadavrele a trei câini, despre care medicul veterinar a declarat ca ar fi decedat din cauze medicale în urmă cu o săptămână.

Cu privire la cele constatate, in cauza urmeaza a fi informati reprezentantii Direcției Sanitar Veterinare Prahova, pentru a verifica incidenta unor eventuale fapte contraventionale prevazute de Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, aflate in competenta de sanctionare a acestora.