Mama copilului agresat în Kaufland Ploiești Nord: ”Poliția mi-a transmis că agresorul a fost sancționat”

Observatorulph.ro a prezentat săptămâna trecută cazul unui copil a cărui mamă susține că a fost agresat fizic și verbal în timpul unui incident petrecut în incinta magazinului Kaufland Ploiești Nord. Femeia susține că Poliția a informat-o că agresorul a fost amendat.

UPDATE Reprezentanții IJP Prahova au confirmat că bărbatul respectiv a fost sancționat pentru injurii.

După ce bărbatul respectiv a negat acuzațiile, iar reprezentanții magazinului s-au mulțumit să transmită începerea unei anchete interne, mama copilului a transmis următorul punct de vedere:

”Asa cum v-am spus, imi rezerv dreptul sa vin cu un drept la replica la adresa conducerii magazinului Kaufland.

Doresc totusi pe aceasta cale sa aduc, din nou, sincere multumiri si aprecieri celor care sunt obligati prin lege sa supravegheze si sa ocroteasca permanent sanatatea fizica, psihica si morala a cetateanului.

Incepand cu agentul care a preluat apelul, continuand cu echipajul care s-a deplasat in urma solicitarii si apoi cu amabilittatea celui care m-a contactat si mi-a adus la cunostinta ca respectivul barbat a fost sanctionat contraventional conform legii 61/1991 republicata si urmeaza sa-mi trimita prin posta instiinarea.

Ar fi nepoliticos din partea mea sa nu recunosc ca sprijinul acordat de ziarul d-voastra are o contributie majora la promptitudinea cu care s-a actionat in acest neplacut incident.

Ceea ce se impune sa aduc in atentia opiniei publice este faptul ca s-a dovedit, inca o data, cu cata usurinta ne putem transforma din victime in vinovati .Este rusinos ca, in locul asumarii si a recunoasterii greselii, cei din conducerea magazinului au preferat sa dea curs defaimarii si calomniei.

In loc sa puna pe primul loc interesul major al copilului au considerat ca este mai bine pentru ei sa puna la indoiala suferinta fizica si emotionala a copilului. Pot sa inteleg ca asa este mai confortabil, decat sa dai note explicative conducerii alegi orice alta varianta care sa-ti fie favorabila. Dar de aici si pana la simplul fapt ca poti suspecta un copil de rea credinta este prea mult pentru mine.

Tot prin intermediul D-voastra doresc, in numele copilului pe care il reprezint, sa aduc multumiri clientilor care s-au aflat in preajma noastra in acel moment si care au dat dovada de multa OMENIE alinandu-i acestuia suferinta printr-o simpla mangaieri si o vorba buna.