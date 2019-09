Incident la Kaufland Ploiești Nord. Reacția bărbatului acuzat că ar fi rănit un copil la casa de marcat

După ce o mamă a reclamat că fiica sa a fost rănită, iar ea înjurată de un bărbat nerăbdător să-și plătească produsele la magazinul Kaufland Nord din Ploiești (detalii AICI), acesta a transmis redacției noastre un punct de vedere în care susține că ”singura mea vina, pe care mi-o asum este aceea ca am tipat la doamna respectiva, afectat de durerea provocata când s-a împins”.

Reacția bărbatului acuzat că a provocat incidentul:

”Bună ziua! Am reușit sa merg atât la Kaufland cât și la Poliție pentru a lamuri cele întâmplate. La Kaufland am vorbit atât cu directorul magazinului care era la curent cu tot evenimentul. Mi-a confirmat ca nu eu sunt de vina, ca nu am accidentat fetita respectivă. A venit și agentul de pază care de asemenea mi-a spus ca a declarat la Poliție cum s-a petrecut evenimentul, ca eu nu am avut nici o vina în afara de faptul ca am țipat la doamna respectiva. Ca dansul a acționat conform procedurilor. De asemenea am înțeles ca doamna este cunoscuta în Kaufland Nord pentru sumedenia de reclamații pe care le face tot timpul. Au fost solicitate de către Politie imaginile și aceștia la rândul lor se vor lamuri exact. De asemenea am înțeles ca fetita nu a plâns, nu a manifestat nici o afecțiune în zona caselor de marcat ci după aceea s-a manifestat.



La Poliție am discutat și am explicat ce s-a întâmplat cu un domn... șef... Care era la curent. Apoi am dat o declarație care conține ceea ce v-am comunicat atât dvs cât și ce vor constata la analiza imaginilor. Dânșii au constatat (impresia mea a fost ca știau) ca am afecțiuni la genunchi care nu îmi permit sa ma mișc repede, sa împing etc (de la București de la infiltratii și rmn am mers direct la dânșii), acestea vor fi constate și pe camere întrucât ieri s-au rupt ligamentele și la kaufland aveam ortezele la vedere.

Nici Kaufland Nord prin angajații dansilor și nici eu nu avem nici o vina în ceeace s-a întâmplat și cu siguranță declarația doamnei este una defăimătoare și mincinoasă. Singura mea vina, pe care mi-o asum este aceea ca am tipat la doamna respectiva, afectat de durerea provocata când s-a împins, ca am tipat sa se oprească din vociferari. Va mulțumesc și va doresc o zi excelenta!”