Mașina unui ploieștean, vandalizată după ce a parcat pe un loc ”rezervat” abuziv de o spălătorie. Reacția unui angajat FOTO-VIDEO

Ionuț Urzeală, un ploieștean cunoscut pentru inițiativele sale civice, a fost victima unui incident petrecut ieri, la intersecția străzilor Mărășești cu Rudului.

El și-a găsit roata mașinii dezumflată, după ce a parcat într-un loc public, dar rezervat abuziv, în apropierea spălătoriei auto din zonă. A constatat asta după ce s-a urcat la volan și a încercat să plece cu mașina de pe loc.

”Am văzut că mașina trage puternic într-o parte și mi-am dat seama că e o problemă la roată. Am crezut că am făcut pană, dar când am coborât am văzut că de fapt era un act de vandalism. Cineva mi-a deschis ventiulul și a lăsat roata pe jantă. Se și vedeau urmele pe jantă și ventil ale celui care a făcut asta. Atunci am realizat că lângă mașina mea erau cele lăsate la uscat de către angajații spălătoriei din zonă, așa că am filmat discuția cu cel care presupun că era patron”, a declarat Ionuț Urzeală pentru observatorulph.ro.

El a depus plângere la Poliția Municipiului Ploiești. ”Nu e vorba de pagubă, ci de faptul că mi-a fost pusă viața în pericol” a punctat Urzeală.

Acesta a postat imaginile pe Facebook, inclusv ”dialogul” cu un reprezentant al spălătoriei:

