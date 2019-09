Turiști neechipați și fără să cunoască traseul, întorși din drum de către doi ghizi montani! „N-am văzut în viața mea un om care să tremure în halul ăsta de frică“



Aflați într-o tură, în Munții Piatra Craiului, cu un grup de turiști, ghizii montani Cristi Minculescu și Miță Matei au avut parte și de o întâlnire surprinzătoare. Aceștia s-au intersectat pe unul dintre cele mai dificile trasee din Carpați cu un grup de tineri din Iași care nu știau drumul, nu erau echipați corespunzător și nici nu-și calculaseră bine timpul până la destinație. În ciuda opoziției pe care au avut-o câțiva dintre aventurieri, cei doi ghizi i-au întors din drum.

Cristi și Miță și-au folosit echipamentul pentru a-i coborî în siguranță, dar au ținut să și facă publică experiența care se putea transforma într-una extrem de neplăcută pentru munțomanii care ignoră pericolul înălțimilor.

Întâmplarea a avut loc la început de septembrie când Cristi Minculescu (Câmpina) și Miță Matei (Brașov) au urcat în creasta Pietrei Craiului pe un traseu nemarcat-Padina lui Călinet.

„Am avut la noi hamuri, anouri, carabiniere și căști, dar și corzi pentru asigurarea turiștilor. Am urcat Valea destul de repede și ajunși în creasta principală am optat pentru coborârea pe Brâna Caprelor, care este un traseu marcat. Acesta nu este unul dintre traseele foarte tranzitate de turiști, lucru pe care îl poți vedea încă de la primii pași de când intri pe poteca greu accesibilă din cauza șnepenilor și a marcajului destul de vechi, dar încă vizibil. Ajunși în zona de sub pereții de stâncă și La Găvan, drumul este unul greoi pe coborâre din cauza grohotișului destul de instabil.

La terminarea zonei mai puțin «stabile», undeva în jurul orei 17, ne întâlnim cu trei băieți de aproximativ 18 ani, care, destul de optimiști, ne întreabă dacă mai au mult până sus, în creastă, și dacă este sau nu mai greu accesibil față de ce au urcat până aici.

Eu și colegul ne uităm unul la altul, la ce echipament au și la bagajul din spate, mai punem și ora destul de înaintată și «in cor» le spunem că mai bine coboară sau, cel puțin, să înnopteze la refugiul Diana. În secundele următoare apare și una dintre fetele din grup (căci erau patru fete) tot cu un bagaj mare în spate, care ne întreabă și ea de durata și greutatea traseului până la Curmătura. Mai facem câțiva pași și le găsim și pe celelalte trei fete, dintre care cel puțin una dădea semne clare de epuizare fizică și psihică. Acesta este momentul în care ne hotărâm să luăm cu noi cel puțin fetele (băieții încă se țin tari pe pozitie, în sensul că vor să urce în creastă). Îi lăsăm să discute câteva momente între ei și fetele par chiar fericite de răspunsul dat de noi, că nu prea au cum să ajungă la Curmătura și că de aici traseul este chiar mai greu decât cel parcurs de ei până în acel moment.

Băieții, vizibil dezamăgiți de răspunsul nostru, dar și cu telefonul în mână, unde tot încearcă să convingă fetele, arătându-le o hartă descărcată de pe nu știu ce blog, mai trag de timp că poate-poate vor merge toți în sus către creasta.

În acest timp, improvizez repede un ham și o leg de mine pe cea mai speriată dintre fete și începem coborârea. Pe drum, aflu că sunt din zona Iașului și singurele trasee parcurse de ei până la momentul întâlnirii noastre au fost în Munții Rodnei și prin Retezat... Observ și bagajul imens din spatele fetelor care conține cort, saci de dormit și izoprene (probabil modele mai vechi, care sunt foarte voluminoase și grele), dar și rucsacii nereglați din spatele lor.

Încerc pe cât posibil sa-i așez și mai facem câțiva pași în coborâre spre refugiul Diana.

Tot pe coborârea în «mersul piticului», la propriu, ajung să o țin de mână pe (deja) partenera mea de coardă și îmi dau seama de starea ei fizică și psihică. Tremura din toate încheieturile de frică și nu numai...Fără să exagerez, nu-mi aduc aminte să fi văzut în viața mea un om care să tremure în halul acela de frică. O mai încurajez un pic, îi mai explic cum să calce și pe unde și, încet, încet, ajungem la refugiu (…)”.

Sursa foto: Cristi M.