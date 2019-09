Sculptori de talie internațională, umiliți la Ploiești. „Am fost lăsați fără apă când a fost canicula mai mare“



În loc de mulțumiri și recunoștință pentru ceea ce sunt, ceea ce realizează și lasă în patrimoniul Ploieștiului, zece sculptori de talie internațională se plâng că au fost umiliți de autoritățile locale. Pe durata derulării Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2019, oamenii susțin că au avut parte de o serie de probleme, printre care și lipsa apei atunci când a fost căldura mai apăsătoare.

Veniți de prin toate colțurile lumii, artiștii plastici au putut aduce cu ei la Ploiești talentul, ideile, sculele de mici dimensiuni și dorința de a oferi plusvaloare prin operele realizate de ei. Restul instrumentelor și ceea ce înseamnă bază pentru realizarea operelor de artă s-a angajat să le pună la dispoziție sculptorul român Eugen Petri, dar cu condiția ca municipalitatea ploieșteană să-l remunereze pentru acest lucru.

„În cererea de ofertă, eu am solicitat 8000 lei pentru că vorbim despre niște scule fără de care nu poți lucra, dar care, în timpul folosirii se uzează, altele se strică, lucru care s-a și întâmplat cu unele dintre ele. Am fost de acord să le pun la dispoziție, în dorința de a ajuta, dar am solicitat să fiu remunerat. Numai că am avut parte de o surpriză neplăcută. Fără niciun fel de negociere, mi s-a oferit o sumă de 2000 de lei care, după reținerea dărilor, ar urma să rămână cam 1200 lei. Bineînțeles că nu pot fi de acord cu acest lucru, am solicitat să am totuși acea negociere, dar am fost dus cu vorba de către autoritățile locale“, ne-a declarat artistul plastic Eugen Petri.

Pe lângă problemele financiare, omul susține că artiștii care-s nume „grele“ ale sculpturii internaționale, au avut de-a face cu o serie de probleme, generate de neonorarea de către municipalitate a parte din condițiile contractuale.

Printre acestea se numără faptul că artiștii n-au avut corturi suficiente în Parcul Municipal Vest pentru desfășurare activității, că n-au beneficiat în niciuna dintre zile de sprijinul muncitorilor din cadrul Serviciului de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, macaraua a venit cu întârziere, dar, poate, cea mai gravă și de neînțeles situație a fost cea cu furnizarea apei.

„Da, ne-am confruntat cu lipsa apei când era canicula mai mare. Deși există lege și-n România ca în zilele foarte călduroase, oamenii, mai ales dacă lucrează în bătaia soarelui, să primească apă, la noi a fost sistată“, a completat Eugen Petri.

Tabăra ar urma să se încheie pe 14 septembrie, însă unii artiști au anunțat că nu vor fi prezenți la festivitatea de sâmbătă, iar alții că doresc să plece mai devreme. Cât despre Eugen Petri, acesta este sceptic că anul viitor se va mai realiza un astfel de eveniment la Ploiești, date fiind condițiile deplorabile și lipsa de respect față de muncă și de artă ale autorităților municipale.

Tabăra de Sculptură de la Ploiești se află la cea de-a doua ediție, însă este primul an în care se bucură de prezență internațională. Deși operele, realizate în decursul a patru săptămâni, rămân în patrimoniul orașului, unele dintre cele elaborate anul trecut nu au fost amplasate nici până azi, din câte ne-a declarat artistul român.

Am solicitat și punctul de vedere al municipalității ploieștene privind acuzațiile și modul de desfășurare a acestui eveniment, urmând să-l publicăm când ne va fi remis.

Sursa foto: https://24pharte.ro