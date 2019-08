De unde a apărut șarpele în hipermarketul din Sfântu Gheorghe

Oamenii au dat cu ochii de şarpele lung de aproape un metru în timp ce îşi făceau cumpărăturile la standul de legume şi fructe proaspete, dintr-un hipermarket din Sfântu Gheorghe. Au fost clipe de panică, mai ales că nimeni nu ştia ce să facă. În timp ce unii l-au fotografiat, alţii au chemat angajaţii magazinului.

Susanu Sorin, OPC Covasna, a declarat pentr Observator.tv: "De la o cutie de smochine care, se pare, că nu a fost verificată corespunzator. Şarpele a fost ascuns printre fructe şi legume. Ulterior punerii la vânzare a smochinelor acesta a ieşit din cutie".

Angajaţii au reacţionat imediat și au omorât șarpele. Se pare însă că acesta făcea parte dintr-o specie neveninoasă, protejată de lege.

Reprezentanţii magazinului cred că şarpele este de import. Ar fi hibernat cât timp lada cu fructe a fost ţinută la rece. Iar căldura din magazin l-a trezit.

"În urma primelor verificări, am aflat că șarpele ieșise din cutia cu smochine proaspete sosite din Turcia. La raion, legumele și fructele sunt plasate în cutiile în care vin de la furnizor. Am retras imediat de la comercializare loturile de smochine proaspete din toate magazinele și am contactat furnizorul pentru explicații", au spus reprezentanții hipermarketului.

