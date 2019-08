Video: Mesajul postat pe facebook de tânărul care și-a dat foc în mașină, pe Autostrada Soarelui, după o ceartă cu tatăl său

Tânărul, în vârstă de 25 de ani, a recurs la gestul necugetat după o dispută cu tatăl său. S-a urcat în maşină, iar pe Autostrada Soarelui la kilometrul 197, şi-a dat foc în maşină.

Declarația unui martor, postată pe facebook:

”Marți, în jurul orei 16:40 mă deplasam dinspre Bucureşti spre Constanţa şi la kilometrul 197 vizibilitatea era foarte redusă din cauza fumului care iesea de sub pod. Am oprit pe banda de urgenţă şi am coborât să văd ce se întamplă.

Ceea ce a urmat este greu de imaginat. Era o masină care ardea. Am sunat la 112 să trimită o maşină de pompieri, apoi am coborât la o distanţă sigură de maşină să văd dacă sunt victime. Lângă maşină, erau aşezate frumos, un portofel, un telefon şi o pereche de ochelari. Am revenit cu apel la 112 pentru a da un update şi să trimită şi o maşină de poliţie şi salvare.

După ce am închis apelul am vazut un om care s-a apropiat de mine şi m-a întrebat dacă sunt cu “băiatul din maşină”. Şocat, am întrebat care băiat şi dacă mai este în viaţă. A spus că da. M-am dus să văd victima, era arsă complet, conştientă dar de abia putea pronunţa cuvântul “apă”. Între timp a ajuns o masina de la poliţia autostrăzii, maşina de pompieri şi ambulanţa. Apoi o masină de la criminalistică (banuiesc). Victima a fost transportată la spital. Nu stiu ce s-a întâmplat mai departe."

ISU Constanţa: ”Pompierii constănteni au găsit o persoană, de sex masculin care prezenţa arsuri pe 80% din suprafaţa corpului şi care a fost predată echipajului medical de terapie intensiva mobilă şi ulterior transportată la spital. Autoturismul a ars în proporţie de 100 %. Cauza probabilă - acţiune intenţionată.“

Din nefericire, starea deosebit de gravă a tânărului nu-i oferă prea multe șanse de supraviețuire. Revenim cu detalii.

În contextul dat, cu atât mai șocat este mesajul postat de tatăl tânărului: „Cu acordul şi permisiunea voastră acest "nenorocit "de tata care azi a înţeles că timp de 26 de ani a crescut un şarpe nu un copil. Cei care vor să audă adevărul mă pot contacta cînd vor. Aviz viitorilor părinţii.“

Mesajul postat pe facebook de Adrian Lipan:

surse: Infotrafic Constanța, ISU Constanța, adevărul.ro

