Bărbat din Prahova, dispărut de acasă. Apelul Poliției

Un bărbat de 68 de ani, din Dumbrăvești, a fost dat dispărut de familia sa. El a plecat de acasă pe 16 august.

Comunicatul IJP Prahova:

In data de 16 august a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Plopeni au fost sesizati despre faptul ca numitul Istrățoiu Vasile, in varsta de 68 de ani, din com. Dumbravesti, sat Dumbravesti, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

Se pare ca acesta ar fi plecat in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00-15:00.



La momentul disparitiei purta pantaloni de culoare neagra, o camasa mov cu dungi verticale albe si nu purta incaltaminte.



Semnalmente: 1,70 metri inaltime, aproximativ 75 kg greutate, par carunt tuns scurt, ochi caprui, fara semne particulare vizibile sau infirmitati.



Persoanele care pot oferi detalii despre persoana disparuta sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie.

