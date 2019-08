Mocănița de pe Valea Vaserului a deraiat din nou!

Salvamontiștii din Maramureș au fost alertați, vineri, printr-un apel la 112 că un vagon al Mocăniței de pe Valea Vaserului a deraiat din nou.

La fața locului intervine o echipă Salvamont Maramureş – formaţia Vişeu alături de pompieri, relatează Mediafax.

Potrivit salvamontiştilor, nu se cunosc deocamdată alte detalii.

"Actiune in desfasurare Salvamont Maramures...Valea Vaserului traseul Mocanitei... In urma unui apel venit prin 112 se pare ca o garnitura (vagon) al Mocanitei ar fi deraiat la Km 8. Nu se cunosc deocamdata alte detalii... O echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures - formatia Viseu se deplaseaza de urgenta in zona.... Totodata un echipaj de stingere de la Pompieri- Viseu si un echipaj medical au plecat apre zona mai sus amintita... Revenim cu amanunte... Echipajul de prim raspuns al Salvamont Maramures se retage la baza avand in vedere ca nu exista niciun ranit in urma incidentului. In ceea ce priveste functionarea Mocanitei nu suntem in masura sa oferim detalii acestea fiind exclusiv la latitudinea celor care se ocupa de aceasta activitate turistica.", scrie pe pagina de facebook Salvamont Maramures.

Sâmbăta trecută, 12 persoane au fost rănite, după ce locomotiva Mocăniței a deraiat pe Valea Vaserului. Aproape 200 de persoane se aflau în trenul de linie îngustă.

