Scandal monstru în Bariera București. Dintr-un bloc se aruncă cu mobilier și electrocasnice. Reacție întârziată a Poliției. FOTO

Polițiștii au fost chemați să intervină, marți, în jurul orei 14:00, pentru aplanarea unui scandal produs de locatarii unui apartament situat la etajul 8 din Blocul 5A din cartierul ploieștean Bariera București.

Pe trotuarul din fața blocului au ”aterizat” numeroase obiecte, precum scaune, ghivece cu flori, casetofoane, fiind avariate câteva mașini.

Din fericire, niciun trecător nu a fost rănit.

Un cititor, martor la incident, a sunat la 112 pentru a raporta cazul. A constat că de la secția de poliție aflată la câteva sute de metri a venit un echipaj după aproape un sfert de oră de la primul apel la numărul unic de urgență!

”Am sunat prima dată la 112 la ora 14:09. Știam că secția de Poliție este chiar sub pod, mă așteptam ca un echipaj să vină repede. Am mai sunat la ora 14:17 și abia la 14:20 a venit o mașină de Poliție. Am ieșit în stradă să le fac semn și m-au întrebat de ce sunt așa de isteric? Între timp, pe trotuar aterizau tot felul de obiecte!”, ne-a transmis cititorul.

