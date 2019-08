Agresorul sexual din Boldești Scăeni a fost reținut. Ce au descoperit anchetatorii în telefonul lui

Bărbatul de 50 de ani, din Boldești Scăeni, acuzat de familia unei fetițe de 11 ani că a agresat-o sexual, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au descoperit în telefonul său filmări cu minora în ipostaze sexuale explicite.

Comunicatul IJP Prahova:

La data de 08.08.2019, o persoană din orasul Boldesti-Scăeni, jud. Prahova, a sesizat poliția din localitate cu privire la faptul că fiica sa minoră, în vârstă de 11 ani, a fost agresată sexual de un vecin, fiind demarate cercetări la nivelul IJP Prahova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală si amenințare.



In cursul serii de 09.08.2019, politistii specializati din cadrul BCCO Ploiești au procedat la efectuarea unei percheziții informatice, fiind identificate in telefonul suspectului filmari cu minora in ipostaze sexuale explicite.

Cercetarile au fost extinse sub aspectul infracțiunii de pornografie infantilă, cauza fiind înaintată la DIICOT-Serviciul Teritorial Ploiești, unde au fost continuate cercetările împreună cu politisti din cadrul BCCO PLOIEȘTI.



După finalizarea anchetei, în cursul nopții de 09-10.08.2019, procurorul a dispus reținerea persoanei in cauza, acesta urmând a fi prezentat la data de 10.08.2019 Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă.



Cel în cauză este un bărbat în vârstă de 50 de ani din Boldesti-Scăeni.

