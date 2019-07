Mama Luizei Melencu, fata dispărută de trei luni: „Poliția mi-a zis că a plecat cu un Făt-frumos”

Polițiștii i-au spus mamei Luizei Melencu, adolescenta dispărută de trei luni, că fata ei ar putea fi plecată cu „un Făt-Frumos” pentru că este majoră, susține femeia. După reținerea suspectului din Caracal, acuzat de viol și trafic de persoane, polițiștii bănuiesc că și Luiza ar putea să fi căzut victima lui Gheorghe Dincă.

„Este majoră, are 18 ani, putea să fi plecat cu vreun iubit, asta au zis cei de la Coşoveni. Repetau într-una, până când am dus cazul la DIICOT, că a plecat cu un Făt-Frumos. Nu numai o dată au spus că are are 18 ani, e majoră. Acum au tratat cu seriozitate, de când s-a întâmplat cu Alexandra”, a mai declarat presei mama Luizei Melencu, Monica, potrivit Libertatea.ro.

Monica Melencu a mai spus că de la momentul dispariţiei Luizei şi până acum nu a aflat „nimic concret” de la anchetatori în legătură cu dispariţia fetei, doar că este o anchetă în desfăşurare şi că „nu au nicio pistă”, punctând că a făcut demersuri pentru ca dosarul de dispariţie să fie preluat de DIICOT după ce poliţiştii din Coşoveni i-au spus că fata ar putea fi plecată cu un iubit.

Întrebată dacă printre obiectele găsite în locuinţa bărbatului din Caracal reţinut în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu sunt şi lucruri ale Luizei, mama fetei dispărute a negat.

