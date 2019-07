Trupa Bon Jovi va concerta astăzi, în fața a peste 50.000 de oameni, în Piața Constituției

Pentru a-i vedea pe legendarii Bon Jovi, spectatorii vin din toate colțurile lumii. Așadar, nu doar românii sunt cei care-i așteaptă, biletele fiind sold-out, de o bună bucată de vreme.

Sunt pentru a doua oară în România. În 2011 au cântat pentru prima oară aici. Deși programul era de 2 ore, pentru că au fost impresionați de reacția fanilor, concertul a fost prelungit cu încă o oră. De această dată au venit cu echipament tehnic adus cu zeci de camioane. În spatele unui trupe de asemenea calibru este o adevărată industrie, cu peronal de ordinea sutelor de oameni și logistică impresionantă.

Evenimentul de la București face parte din turneul „This House Is Not For Sale” (Această casă nu este de vânzare).

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Conform organizatorilor, deși este una dintre vedetele internaționale de calibru, solistul Jon Bon Jovi nu are pretenții exagerate. El a dorit să stea într-un cort, în Piața Constituției, pentru a percepe cât mai corect atmosfera și pentru a fi cât mai aproape de fanii săi. Este o formă de respect, de modestie și educație. În cort a solicitat să aibă lumină difuză, covor moale, canapea, un pahar de vin roșu, un pahar de vin alb, fructe, în special pepene, ananas, papaya, salată și cartofi copți... Și supă de tăiței cu ou. La precedenta vizită a fost servit cu o astfel de supă și i-a plăcut mai mult decât sarmalele.

Trupa Bon Jovi va urca pe scenă în formula: Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, John Shanks, chitară, plus chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013, scrie Agerpres.

În deschiderea evenimentului vor concerta două formaţii româneşti - Gramofone (de la 17:15 la 18:00) şi Firma (de la 18:30 - 19:30), urmând ca după 20:30 până la ora 23:00 să urce pe scenă trupa lui Jon Bon Jovi.

Intrarea în zona de concert se va face la ora 14:30 pentru membrii Fan Club-ului Bon Jovi şi de la ora 15:00 pentru public.

Potrivit organizatorilor, la intrare, toţi participanţii vor fi controlaţi de agenţii de securitate.

surse:organizatori, agerpres și digi24

Comentează cu profilul tău de Facebook