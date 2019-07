Angajații de la Spitalul Județean Ploiești și de la Unitatea de Primiri Urgențe nu au primit vouchere de vacanță

Chiar dacă ne aflăm la mijlocul lunii iulie, iar mulți dintre bugetari deja s-au întors din vacanță, angajații din cel mai mare spital din Prahova și cei de la Unitatea de Primiri Urgențe nu au primit voucherele de vacanță. Motivul ar fi faptul că, momentan, nu s-a lămurit cine trebuie să suporte costul tichetelor pentru personalul plătit de la bugetul de stat.

Angajații de la Spitalul Județean Ploiești, dar și din unitățile medicale de urgență unde cheltuielile salariale sunt asigurate de la bugetul de stat sunt supărați foc.

Deși ne aflăm la jumătatea lunii iulie, iar mulți dintre bugetari se întorc deja din vacanță, la Spitalul Județean Ploiești și la Unitatea de Primiri Urgență încă nu au fost repartizate voucherele de vacanță.

Tichetele ar fi trebuit să fie acordate din momentul aprobării bugetului, numai că, momentan, încă nu s-a lămurit cine asigură finanțarea tichetelor în condițiile în care unitățile de urgență primesc bani pentru cheltuielile salariale de la bugetul de stat.

„Voucherele de vacanță figurează la capitolul cheltuieli salariale, iar pentru Unitatea de Primiri Urgență acestea sunt asigurate de la minister. Noi am solicitat un punct de vedere pe această temă. Am programat acordarea voucherelor în luna iulie, însă momentan așteptăm răspunsul. Acesta este motivul pentru care nu au fost acordate voucherele. Am încercat să evităm situația ca personalul din Spitalul Județean Ploiești să-și ia tichetele, iar cel de la Unitatea de Primiri Urgențe să nu le ia. Încercăm să clarificăm problema astfel încât voucherele să fie acordate, în același timp, pentru toată lumea”, a precizat ec. Marius Niculescu, managerul Spitalului Județean Ploiești.

