Mărturisirile șocante ale criminalului din Făget: "Icoana de argint m-a scos afară din casă și m-a făcut să fac rău" - VIDEO

Individul de 33 de ani, care a ucis un om şi a rănit alţi cinci în mai puţin de o oră, era într-o maşină. Polițiștii aflați în filtru au observat că se apropie un Volkswagen Golf cu farurile stinse și i-au făcut semn să oprească. Când vehiculul a oprit, agenții l-au imobilizat pe bărbatul care nu a opus rezistență.

"Am niște bani în buzunarul din spate. Eu vreau să vă fac munca cât mai ușoară. Dacă știți ce se întâmplă în lumea asta.

Mă duceam acasă să fac un duș. Am stat până acum într-un pom. Mașina este a lui Ionuț, a unui prieten care a lăsat-o la Povergia, care e la pescuit fraudulos. Icoana de argint m-a scos afară din casă la 6 dimineața și m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forță inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei, am spart capul unui om.

Acum merg la pușcărie 10 ani. Când fugeam după icoană, icoana efectiv m-a luat după ea", a spus bărbatul, care a fost reținut și dus la audieri.