O elevă din Alba are un copil cu profesorul de religie

Situație delicată la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie din Arieșeni, județul Alba, după ce o elevă a născut un copil al cărui tată este chiar profesorul de religie al tinerei mămici.

Scandalul a izbucnit la începutul anului 2018, atunci când dascălul a fost bănuit că a întreținut relații amoroase cu eleva, care provine dintr-o casă de tip familial.

Școala a demarat la momentul respectiv o anchetă internă, însă profesorul de religie a fost găsit nevinovat.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Nu am știut de cazul acesta, am citit si eu în presă. Am sunat-o pe doamna director de la Arieșeni care la vremea respectivă nu era director, ne-a spus că nu are nicio dovadă vizavi de acest fapt. Zvonuri știa și ea, dar nu există o dovadă. Nu putem sta cu mâinile în sân, trebuie să luăm măsuri. La momentul respectiv trebuia sesizată poliția de către director, să investigheze, nu școala cercetează un caz de genul acesta”, a declarat Marcela Dărămuș, inspectorul șef al IȘJ Alba, potrivit ziarulunirea.ro.

Primarul comunei susține că profesorul ar fi primit rezultatele testului de paternitate, care au confirmat că este tatăl copilului.

Profesorul de religie are aproape 50 de ani, este văduv şi nu profesează ca preot.

sursa ziarulunirea.ro

Comentează cu profilul tău de Facebook