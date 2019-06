Bilanțul raziilor Poliției Rutiere Prahova în minivacanța de Rusalii: șoferi vitezomani și beți, amenzi-record

18 permise de conducere reținute, trei certificate de înmatriculare retrase și peste 290 de testări cu aparatul etilotest în minivacanța de Rusalii, în urma unor acțiuni rutiere desfășurate de polițiștii rutieri.

Comunicatul IJP Prahova

Polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene, au acționat în vederea prevenirii accidentelor rutiere, cu precădere fiind vizați conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice, cei care nu respectă limita legală de viteză, precum pietonii și bicicliștii care încalcă regulile de circulație. În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 298 de testări cu aparatul etilotest și au fost aplicate 222 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 94 contravenții au fost pentru nerespectarea limitei legale de viteză, iar 38 pentru neregulile săvârșite de către bicicliști.



Totodată, 18 conducători auto au rămas fără permisul de conducere în urma săvârșirii unor contravenții, precum depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h (de exemplu, pe raza localității Potigrafu, un conducător auto a fost înregistrat cu aparatul radar circulând cu viteza de 127 km/h în localitate), neacordarea prioriății de trecere a vehiculelor care aveau acest drept, efectuarea neregulamentară a manevrei de depășire, precum și 4 conducători auto aflați sub influența băuturilor alcoolice (pe raza localității Bucov, a fost identificat în trafic un conducător auto, pentru care, etilotestul a indicat o valoare de 0,27 mg/l alcool pur în aerul respirat).



În noaptea de 15/16.06.2019, polițiștii au depistat un conducător în vârstă de 21 ani, din localitatea Balta Doamnei, circulând pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, emanând o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în etilotest. Pe numele acestuia, a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, fiind condus la spital pentru recoltarea probelor de sânge.



Totodată, în cadrul acțiunilor, 3 certificate de înmatriculare au fost reținute de către polițiști.

Valoare totală a amenzilor aplicate se ridică la peste de 86.600 lei.

4 dosare penale, 9 permise de conducere și amenzi de peste 9.000 lei, aplicate de polițiștii ploieșteni.

În minivacanța de Rusalii, polițiștii Biroului Rutier Ploiești, au acționat în vederea prevenirii accidentelor rutiere cauzate pe fondul depășirii limitei legale de viteză, efectuării neregulamentare a manevrei de depășire, precum și conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice.



Astfel, aceștia au aplicat 63 de sancțiuni contravenționale, dintre care 29 au fost pentru constatările cu aparatul radar (viteză excesivă), 3 au fost pentru o alcoolemie sub limita penală, și 6 abateri pentru depășiri neregulamentare.

Valoarea totală a amenzilor se ridică la 9280 lei.

În zilele de 16-17.06.2019, polițiștii au întocmit 4 dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice peste limita legală.



Cu titlu de exemplu, luni dimineață, un ploieștean în vârstă de 51 ani, care efectua transport public de persoane, a fost depistat în trafic cu o alcoolemie de 0,42 mg/l.

De asemene, un alt ploieștean, în vârstă de 52 ani, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,65 mg/l.

Celor patru conducători, le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, și le-a fost suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor.

Alte 4 dosare penale pentru infracțiuni rutiere, întocmite de polițiștii prahoveni, în acest weekend prelungit .

Vineri dimineață, polițiștii Secției nr. 1 Ploiești, au depistat în trafic un motociclist despre care dețineau informații că nu posedă permis de conducere.

În urma verificărilor, a rezultat faptul că acesta deținea permis de conducere categoria B, necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus (A), totodată având dreptul de a conduce suspendat.

Mai mult, acesta conducea o motocicletă neînmatriculată, și avea asupra sa un cuțit, care a fost ridicat de către polițiști pentru cercetări.

Bărbatul, în vârstă de 37 ani din județul Buzău, este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere cu permis suspendat și permis necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv, cât și pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat.

Polițiștii Secţiei nr. 7 Cocorăștii Colț, au depistat, vineri, o autoutilitară, al cărei conducător auto diținea permis de conducere doar pentru categoria TR, neavând dreptul de a conduce alte autovehicule.

De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a emanat o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

Ploieșteanul în vârstă de 50 ani, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, respectiv conducerea vehiculelor fără a deține permis.

Nefericitul record, a fost identificat de către polițiștii Poliției Orașului Urlați, care au fost sesizați, în seara zilei de 14.06 a.c., despre producerea unui accident rutier cu pagube materiale. În urma testării cu aparatul etilotest a celor doi conducători, pentru șoferul vinovat de producerea evenimentului rutier, etilotestul a indicat o valoare de 1,38 mg/l alcool pur în aerul respirat. Acestuia i s-a deschis dosar penal pentru conducerea vehiculelor sub influența alcoolului, fiindu-i reținut permisul de conducere.

Sâmbătă, 15.06.2019, polițiștii Poliției Orașului Sinaia au depistat un conducător auto, care a picat alcooltestul cu o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul respirat. Astfel, și bărbatul de 64 ani din Băicoi, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, cu o imbibație de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge.

