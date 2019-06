Învățătoare din Botoșani, acuzată că a bătut un elev de 7 ani până l-a învineţit

O învățătoare de la o Şcoala Generală care face parte din Grupul Şcolar „Demostene Botez” din localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani, este acuzată că a bătut un elev în vârstă de 7 ani. Dezvăluirea a fost făcută de mama acestuia, care a publicat totul pe contul de socializare.

„Am ataşat mai jos un video cu băiatul meu care este în grupa 0 îmi vine bătut acasă de către doamna învăţătoare (…)

Nu mai ştiu ce să mai fac, am depus plângere în scris la directoarea şcolii şi am auzit că au zis că nu iau declaraţia mea în considerare că eu am scris aberaţii în declaraţie, că am exagerat de când am depus plângerea. Mi-l bate mai tare fără să facă copilul nimic.

Copilul meu e cu probleme, nu ţine minte, e mai mic cu 2 ani de vârsta pe care o are, doar la învăţătura şi prinde mai greu (…)”, susţine mama copilului în postarea pe Facebook.

