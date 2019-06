Înalta Curte cere control la IJP Prahova, după ce un martor cheie din dosarul Ghiță-Bădescu a plecat din țară

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a trimis luni o adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, si sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, pentru a face un control la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, in cazul unui martor care a fost citat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu.

"A devenit Romania stat federativ si Prahova nu pune in executare mandatele?", a spus nervos presedintele completului, judecatorul Iulian Dragomir. El s-a aratat suparat de faptul ca la ultimile 4 termene Politia din Prahova nu l-a putut aduce la audieri pe unul dintre martorii cheie din dosar, Iulian Tanase.



Este vorba despre o persoana apropiata lui Iulian Badescu si unul dintre denuntatorii din acest dosar.



"La cinci zile dupa ce semneaza citatia, isi ia bilet de avion si pleaca in concediu!", explica situatia magistratul.



Procurorul DNA, Marius Vartic, i-a tinut isonul: "Aducere inseamna adus! Trebuie amendate si martorul si organele de aducere."



Iulian Dragomir arata ca martorul a plecat din tara, la cinci zile dupa ce a semnat citatia adusa de politisti: sa fie amendat cu 3.000 de lei, sanctiunea va fi data in debit astazi la administratia financiara locala.

