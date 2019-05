VIDEO: Amenințată se Dragnea, Dăncilă a comis-o în conferință la Suceava: ”Suntem într-o vizită în judeţul Hunedoara...”

Aceasta ar fi trebuit să fie o știre, dar va fi altceva. Biata Viorica Dăncilă... O plimbă psd-iști cu circul electoral, încât nici ea nu mai știe pe ce lume se află. Nu zicem că înainte ar fi știut, dar acum e prea de tot. Să vorbești la Suceava, dar să crezi că ești în județul diametral opus pe hartă, Hunedoara, spune multe despre gradul de oboseală. Sau nu e oboseală?

„Bună ziua! Aş vrea să încep prin a le ura la mulţi ani tuturor celor care îşi sărbătoresc azi ziua onomastică. Suntem într-o vizită în judeţul Hunedoara, vizită…”, şi-a început Dăncila conferinţa de presă.

Imediat a fost corectată de preşedintele PSD Suceava, Ioan Stan.

”...în judeţul Suceava. Am fost în mai multe judeţe, în Hunedoara, am fost în judeţul Sălaj, am fost în Maramureş, vom pleca în judeţul Vaslui. Sunt foarte multe judeţe pe care vrem să le vizităm”, a continuat Viorica Dăncilă.

Biata Viorica... Oamenii sunt răi și spun că nu trebuie să îți fie milă de așa ceva, pentru că nenorocește țara, pentru că ne face de râs. Nu e chiar așa. Dacă nu era Viorica, era o alta, poate chiar Grapini. Ați încercat să vă imaginați cum ar fi Grapini premier? La fel de ”inteligentă” ca Viorica, dar conflictuală. La o adică, îl bătea chiar și pe Dragnea, dacă acesta îi fura andrelele. Ferească Dumnezeu!

Astăzi, liderul PSD a anunțat că după alegeri o va evalua pe Viorica, imediat după alegerile europarlamentare. Și cum îi comunică rezultatul, la vorbitor? Viorica s-a emoționat. Dacă nu va mai fi premier? Nu-i ușor să te angajezi la o spălătorie auto, la o fabrică de confecții. Cu experiența acumulată ar putea să încerce ca badantă în Occident. La câți colegi au tot făcut pe ei în ultimii ani, cred că excelează într-un asemenea job.

Într-un interviu pentru Adevărul, Liviu Dragnea a spus, cu referire la Viorica Dăncilă:

”Eu mă aştept ca fiecare să nu uite de ce au fost puşi, unde au fost puşi. Eu am relaţii personale cu femeia pe care o iubesc. Nu discut despre relaţii personale. O să analizăm după alegeri, pentru că nu stă nimeni să vadă asta. E un sfat pentru oricine: să nu uite pentru ce a fost pus acolo. A fost pusă acolo pentru a implementa un program de guvernare. Dacă fiecare membru al guvernului ţine minte asta, şi nu consideră că i-a crescut şi capul, atunci o să fie un ministru bun şi eficient.”

După o asemenea declarație, se poate explica și haosul din capul premierului, știind că dacă nu dă OUG cu grațiere și amnistie, atunci va da anunț prin care își oferă serviciile de badantă. Poate așa vede și ea cum se chinuie multe dintre amărâtele de românce, pe care nu le-a scos din noroaie și nici nu le-a angajat la stat, nefiind membre de partid sau rude.

video Bucovina News, conferința de presă de la Suceava sau Hunedoara sau de unde o fi fost: