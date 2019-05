Picturile unui ploieștean, elementul central al expoziției de artă naivă din Plovdiv

Zilele acestea la Plovdiv, în Bulgaria, are loc vernisajul salonului internațional de artă naivă. Așa cum ne-a obișnuit, ploieșteanul Christian Bădilă este prezent și ne reprezintă cu cinste, lucrările lui fiind piesele centrale ale acestui eveniment.

”Salonul internațional de arta naiva in Plovdiv, capitala culturala europeana.

Am onoarea si bucuria sa reprezint Romania alaturi de o alta faimoasa artista româncă si sa paricip la acest eveniment cultural in frumosul oras Plovdiv alaturi de artisti din alte 13 țări. Aici am placuta surpriza sa aflu de la Yana Ilieva, artist plastic, organizator si curator al acestui salon ca lucrarile mele sunt piese centrale in acest eveniment. Vreau sa multumesc pe aceasta cale doamnei Mirela Dragulin si domnului Mircea Matei pentru dragostea pe care o au fata de arta si pentru sprijinul pe care mi l au oferit pentru deplasarea la acest important eveniment cultural.” anunță artistul pe pagina de facebook

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești