Șeful IPJ Prahova, amendat de Înalta Curte în procesul Ghiță-Bădescu

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte care solutioneaza unul dintre dosarele lui Sebastian Ghita l-a amendat, luni, pe seful Inspectoratului Judetean de Politiei (IJP) Prahova, Comisar şef de poliţie Florin ARISTAN, cu suma de 1.000 de lei. Motivul: politistii nu au pus in aplicare un mandat de aducere in cazul unuia dintre martorii cheie din dosar, asa ca procesul a fost amanat pentru data de 3 iunie.

UPDATE Reacția conducerii IJP Prahova

Trei martori trebuiau sa fie audiati astazi la completul de 5 judecatori in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat ca i-ar fi dat mita o casa fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei Asesoft.



Ghita si Badescu au fost achitati in faza de fond a procesului, dar procurorii DNA au declarat apel.

La termenul de astazi, trebuia sa fie audiat Iulian Tanase, persoana apropiata lui Iulian Badescu si unul dintre denuntatorii din acest dosar. Desi era citat cu mandat, politistii din Prahova nu l-au adus la Bucuresti. Din acest motiv, Inalta Curte a decis amendarea inspectorului sef al Politiei Prahova.



Instanta a mai decis aducerea cu mandat la urmatorul termen a celor trei martori din proces, deoarece procurorul DNA insista cu audierea acestora.

