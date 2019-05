De ce ochelarii trebuie spălați cu apă și săpun și nu curățați cu”șervețele speciale”

Adevarul.ro publică astăzi sfaturile unui optometrist cu o experiență de peste 18 ani. Mihai Oprea a oferit mai mute sfaturi privind purtarea și întreținerea ochelarilor.

”Ochelarii se spală cu apă şi cu săpun. Asta este important să reţineţi. De exemplu, ochelarii mei de soare îi spăl o dată la câteva zile – dar eu sunt şi foarte tipicar şi am şi grijă de ei. Tratamentele de pe lentile sunt gândite să reziste inclusiv la agenţi corozivi, ca diluantul de vopsea sau acetonă, deci nu or să păţească nimic de la săpun şi apă. Încă ceva ce aud frecvent de la clienţii care au rame metalice. Le este teamă că le ruginesc ramele dacă le spală cu apă. Păi dacă nu ruginesc de la sarea şi de la acidul din transpiraţie, credeţi-mă că nu ruginesc de la pH-ul din apă. Plus că după ce le speli, le ştergi şi nu rămâne apa pe ele”, susține specialistul.

”Cea mai proastă decizie pe care poţi să o iei pentru ochelarii tăi sunt şerveţelele umede care se găsesc de cumpărat în magazinele de optică sau să foloseşti spray-uri. În ultima vreme, am văzut la marile centre comerciale nişte indivizi care vând la o tarabă astfel de spray-uri şi spun că fac nu ştiu ce. Aiurea! Dau un exemplu: la spălătoria auto, când te duci să speli maşina, nu bagă nimeni un burete plin de spumă şi se apucă să spele caroseria. Primul lucru pe care îl face este să dea cu jet de apă pentru a înlătura praful şi nisipul de pe maşină. După asta o degresează şi apoi o spumează şi la sfârşit o clăteşte. La fel şi la ochelari. Ai dat praful la o parte cu apă, praful este cel mai fin nisip, da? Dacă tu freci cu un şerveţel umed sau pulverizezi soluţia din spray pe o suprafaţă lucioasă, vei zgâria acea suprafaţă, iar mizeria rezultată o vei împinge între şanţul dintre ramă şi lentilă. D-aia se înverzesc ramele pe margine sau d-aia se îmbâcsesc, pentru că atunci când ştergi cu şerveţelul următoarea dată, iei mizeria de pe margini şi o mai bagi o dată pe mijlocul lentilei. Mizeria de pe lentile este sebumul de pe faţa noastră, fondul de ten, fixativul etc.”

Citește articolul integral pe adevarul.ro