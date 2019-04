Codul galben emis de meteorologi a devenit portocaliu. Pompierii ISU Prahova au fost solicitați în mai multe locuri din județ

Anunțat inițiat cod galben, acesta a fost reevaluat în Prahova la cod portocaliu de vreme severă imediată.

Din fericire codul a fost până la ora 17.00, însă urmările abia cum se văd.

Pompierii ISU Prahova intervin astfel:

Copac cazut pe carosabil in com. Albesti- Paleologu, str. DN1D, acționează un echipaj pentru degajare. Copac cazut pe carosabil in com. Tomsani, sat Magula.

Inundatie curte si anexa in com. Valea Calugareasca , str. Militari, acționează un echipaj cu o motompompă. Inundatie curte si anexa gospodareasca in Blejoi, acționează un echipaj cu o motopompa.

Revenim cu detalii. Sursa ISU Prahova