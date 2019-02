Kovesi, după citarea la Secția de ivestigare a infracțiunilor din justiție: „E o răzbunare, nu voi renunţa la candidatură”

Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Aceasta a reacționat imediat, comentând situația ca fiind o manevră de răzbunare, menită să îi împiedice candidatura la șefia Parchetului European.

„Este o răzbunare pentru demersul făcut la CEDO, că am trecut de filtru şi Guvernul are termen până în 18 martie să îmi propună o înţelegere amiabilă, altfel procesul se va judeca pe fond. Nu se încearcă aflarea adevărului, ci să fiu oprită să ocup această funcţie”, a spus Kovesi la Digi24.

Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Citația a fost primită miercuri seara, la ora 20.30. "Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni.

La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc", a declarat Codruţa Kovesi.

