O minoră de 16 ani, din Vălenii de Munte, a dispărut de acasă

Polițiștii din Prahova caută o minoră de 16 de ani, din Vălenii de Munte, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Minora se numește Petre Ionela Valentina și are 16 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Vălenii de Munte și nu a mai revenit.

Au fost demarate, imediat, toate activitățile procedurale, polițiștii efectuând investigații pentru găsirea persoanei în cauză.

Minora are următoarele semnalmente: înălțime 1,55 -1,60 m, constituție astenică, păr negru, lung, are 2 alunițe: una imediat sub mijlocul nasului și cealaltă la baza gâtului

La momentul plecării era îmbrăcată cu geacă din fâș de culoare verde, bluză de culoare gri argintiu, blugi de culoare verde, pantofi sport de culoare albă.

Persoanele care pot oferi informații care pot conduce la depistarea acesteia, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată subunitate de poliție, sau să apeleze 112.