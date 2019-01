Într-un cartier de case din Ploiești se construiesc patru blocuri de cinci etaje. Vecinii contestă proiectul în instanță

Mai mulți proprietari de case din cartierul Albert contestă în instanță construcția a patru blocuri de cinci etaje, susținând că autorizația eliberată de Primăria Ploiești contravine planurilor urbanistice.

Potrivit g4media.ro, Primăria Ploiești a emis, la sfârșitul lui 2017, aprobările pentru a se construi patru blocuri de cinci etaje într-un cartier de case, printre care se numără și vila familiei fostului parlamentar PSD, Sebastian Ghiță.

Mai mulți proprietari de case din zona respectivă contestă în instanță autorizațiile de construcție și cer suspendarea lucrărilor. Vecinii susțin că nu au fost niciodată consultați și că proiectul construirii blocurilor nu a fost pus în dezbatere publică.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„La art. 57 alin. 2 din Legea 350/ 2001 impune dreptul publicului la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism” se precizează în chemarea în judecată. În textul acțiunii se mai arată că „hotărârea adoptată este nelegală, aceasta aflându-se în contradicție atât cu Planul Urbanistic General al Municipiului Ploiești, cât și cu alte Planuri Urbanistice Zonale, întocmite pentru alte terenuri învecinate” se arată în documentul depus la instanță. Un alt argument al reclamanților este că noile blocuri îi vor priva de soare.

Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, Genial Transactions Cars, susțin că au respectat prevederile legale:

„Zona era una cu rezervare. Nimeni nu putea face nimic acolo pentru că așa vrea cineva. Ei spun că este o zonă destinată urbanistic instituțiilor publice, dar acolo a răsărit un cartier de vile în ultimul an. Noi suntem cu actele în ordine, s-au făcut presiuni, am avut controale și amenzi de la instituții unde anumite persoane mai au influență. Am făcut informarea, soare este pentru toată lumea acolo”.

Citește articolul integral pe g4media.ro

Observatorul Prahovean De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro